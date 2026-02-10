La borrasca Nils llega a Ourense este miércoles: lluvias, viento y descenso de temperaturas

Las lluvias y la crecida del Miño se llevan por delante parte de las zonas de paseo de Ourense

La sucesión de borrascas atlánticas que ha marcado el tiempo en Ourense y el resto de España durante las últimas semanas comienza a dar sus últimos coletazos, pero antes de que llegue una tregua definitiva, la borrasca Nils hace acto de presencia este miércoles en Galicia, dejando un nuevo episodio de lluvias, viento y tiempo inestable, con especial incidencia en la provincia.

Tras el paso de Marta, Nils será la próxima protagonista del panorama meteorológico. Aunque sus efectos no alcanzarán la intensidad de los temporales de la semana pasada, sí provocará un empeoramiento notable del tiempo, especialmente en Galicia, donde se esperan precipitaciones frecuentes y rachas de viento fuertes.

Miércoles y jueves: los días más complicados

En Ourense, el miércoles estará marcado por cielos muy nubosos y lluvias prácticamente continuas, con probabilidades de precipitación que alcanzan valores muy altos a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, con máximas en torno a los 17 grados, aunque la sensación térmica será menor debido al viento y la humedad.

Avisos de Meteogalicia para este miércoles

El viento será uno de los elementos más destacados del episodio. Las previsiones apuntan a rachas intensas, que podrían superar los 70 km/h en áreas expuestas, especialmente durante el paso de los frentes asociados a la borrasca. En el conjunto de Galicia, el viento y el temporal marítimo serán los fenómenos más adversos, con especial vigilancia en la fachada atlántica.

El jueves la situación tenderá a una ligera estabilización, aunque sin una mejora clara. En la capital ourensana se esperan lluvias más débiles e intermitentes, con un nuevo repunte de las precipitaciones hacia la noche. El viento seguirá soplando con fuerza, aunque con menor intensidad que el día anterior.

Fin de semana todavía inestable

De cara al viernes y al fin de semana, la inestabilidad continuará presente en Ourense. Las previsiones apuntan a chubascos recurrentes, especialmente durante la mañana y la tarde, y a un ambiente gris que prolongará la sensación de tiempo desapacible. Las temperaturas bajarán ligeramente, con máximas que rondarán los 12 grados y mínimas en descenso.

Aunque la borrasca Nils irá perdiendo fuerza y desplazándose hacia el noreste de Europa, las lluvias no desaparecerán durante la presente semana ni la próxima.