La borrasca Pedro llegará este miércoles con lluvias intensas tras la tregua del Entroido en Ourense

Una jornada marcada por la lluvia persistente y cielos grises que dejaron calles mojadas y paraguas abiertos en la ciudad de Ourense.

La borrasca Pedro marcará el tiempo en Ourense durante las próximas jornadas, con cielos cubiertos y precipitaciones persistentes en la zona del Miño. En la capital (135 metros de altitud), la probabilidad de lluvia alcanzará el 100% a lo largo del miércoles, en una jornada plenamente invernal que dejará acumulaciones destacadas y ambiente húmedo durante buena parte del día.

Las temperaturas descenderán respecto a este martes, pasando de los 18 grados de máxima y 11 de mínima a valores en torno a los 15 grados de máxima y 8 de mínima el miércoles. El viento soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, reforzando la sensación térmica de frío. Además, la cota de nieve en la provincia bajará progresivamente desde los 1.700 metros hasta situarse en torno a los 1.000 metros, lo que podría dejar nevadas en zonas de mayor altitud.

La inestabilidad continuará el jueves, con intervalos nubosos y precipitaciones más débiles, antes de una posible mejoría de cara al fin de semana, cuando las temperaturas máximas podrían superar de nuevo los 20 grados si se confirma la entrada de altas presiones.

Avisos y recomendaciones ante el temporal

En paralelo, la Xunta de Galicia ha activado la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego ante la previsión de olas de hasta siete metros y viento del oeste o sudoeste de fuerza ocho, con picos de fuerza nueve en el noroeste de A Coruña.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior recomienda extremar la precaución, evitar paseos por diques y zonas próximas al mar y revisar amarres y embarcaciones. También se ha suspendido la actividad deportiva federada en el mar y el programa Xogade en los municipios afectados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recuerda que Pedro es la decimosexta borrasca de la temporada, en un invierno especialmente activo en Galicia, donde los temporales se han sucedido en las últimas semanas.