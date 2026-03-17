La borrasca Therese, la 19 de la temporada, constituye un "récord absoluto" desde que comenzaron a nombrarse en 2017/2018. Este tren de borrascas supera la cifra anterior de 17 registradas durante 2023 y 2024. Asimismo, este dato confirma una tendencia al aumento en la frecuencia de estos fenómenos.

Therese dejará a partir del miércoles lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo en Canarias, que será la zona de España más afectada por el sistema, según ha confirmado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Galicia, aunque el impacto principal se concentrará en estas islas, la borrasca traerá consigo la llegada de frentes asociados en días posteriores, con más lluvias, intervalos de viento y posible empeoramiento del estado del mar en el litoral atlántico.

En concreto, la ciudad de Ourense seguirá esta línea con un pronóstico inicial de lluvias el jueves, viernes y sábado junto a una bajada leve de temperaturas. A pesar de ello, el sol volverá a la ciudad el domingo y se mantendrá durante la semana, según la predicción inicial.

La posibilidad de que se acaben los nombres para las borrascas deja un dato curioso con ello y es que existen cinco nombres más consensuados y que se desconocen. “Si se acaba el listado de 21 nombres habrá otra lista con cinco nombres más –de la A a la E– consensuados por los países de nombramiento del suroeste (al que pertenece España)”, han precisado en declaraciones fuentes de AEMET.