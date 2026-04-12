Cabeza de Manzaneda y Calvos de Randín marcan las mínimas de toda España de este domingo

Cabeza de Manzaneda y Calvos de Randín marcaron las temperaturas mínimas de toda España en la noche de este sábado 11 al domingo 12 de abril. Según MeteoGalicia, fue Cabeza de Manzaneda en concreto la que marcó la cifra más extrema, con unos gélidos -5,5 grados a las 07:30 de la mañana. Por su parte, Calvos de Randín llegó a los -5,3 grados un poco antes, a las 07:10 de la mañana.

Dos días antes Ourense marcaba la máxima nacional

Ourense volvió a situarse este viernes en el epicentro del calor en España al registrar la temperatura más alta del país en plena jornada primaveral. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la capital alcanzó los 32,0 grados a las 17:30 horas, (32,2 según la estación de Meteogalicia), dejando un empate técnico con los 32,2 de Ribadavia a las 17:40 horas. Ambas lideraron un ranking de máximas que refleja un episodio térmico inusual para estas fechas.

El tiempo para este domingo: riesgo de nevadas y regreso de la lluvia

El riesgo de nevadas durante la jornada de este domingo en la provincia está presente. Se espera un regreso de las lluvias a partir de mediodía, una situación que se va a ampliar al inicio de la semana donde el lunes la probabilidad de precipitaciones es superior al 60%.

Toda esta situación está provocada por la entrada de las borrascas que se van a mantener hasta mediados de la próxima semana cuando regrese el anticiclón que traerá consigo temperaturas más elevadas y tiempo más seco.