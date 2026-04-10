Del calor extremo a un fin de semana dominado por la lluvia, la previsión del tiempo en Ourense

El fin de semana en Ourense estará dominado por las lluvias tras dos días donde las altas temperaturas dominaron el panorama meteorológico. La provincia de Ourense registró las máximas temperaturas de Galicia durante los últimos días. Este viernes el mercurio se fue hasta los 32,2º en la ciudad de Ourense y, además, otras dos localidades ourensanas como Leiro y Arnoia superaron los 30º.

Esos 32,2º marcados este viernes en la ciudad de Ourense son la máxima registrada en España este viernes, 10 de abril. En el último tercio del día las temperaturas se mantendrán rondando los 20º antes del fin de semana donde el tiempo cambia drásticamente.

Sábado 11 de abril, llegan las lluvias

Desde las primeras horas de este sábado se notará ese descenso térmico extraordinario advertido por la AEMET. Los termómetros comenzarán el día rondando los 8º grados y podrán estar acompañadas de las primeras lluvias del fin de semana. Estas pueden dar una tregua durante la segunda mitad del día con cielos nubosos pero sin lluvia.

El descenso térmico que se va a experimentar en la provincia será superior a los 15º respecto a lo registrado este viernes. Las mínimas pueden situarse en los 4º y las máximas cercanas a los 15º.

Domingo 12 de abril, bajan las temperaturas y siguen las lluvias

El día puede comenzar con temperaturas cercanas a los 0º en algunos puntos de la provincia. El riesgo de nevadas está presente. Las primeras horas tendrán cielos nublados que darán lugar al regreso de las lluvias a partir del mediodía.

Esta situación de lluvia se va a ampliar al inicio de la semana donde el lunes la probabilidad de precipitaciones es superior al 60%.

Toda esta situación está provocada por la entrada de las borrascas que se van a mantener hasta mediados de la próxima semana cuando regrese el anticiclón que traerá consigo temperaturas más elevadas y tiempo más seco.