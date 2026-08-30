Los cielos cubiertos se van con el mes de agosto en Ourense

La provincia de Ourense cerrará el mes de agosto y estrenará septiembre bajo un régimen de gran estabilidad atmosférica. Dominado por un potente anticiclón que bloquea el paso a cualquier frente atlántico, la ausencia total de precipitaciones y los cielos completamente despejados serán la tónica de los próximos días. Este escenario estará acompañado de un progresivo y notable ascenso térmico que, tras la breve tregua que se vivió estos últimos días, traerá de vuelta el calor asfixiante a los termómetros a partir del ecuador de la semana.

Subida de termómetros

La transición hacia el nuevo mes comenzará con absoluta suavidad. Durante la jornada de hoy, las escasas nubes matinales terminarán de disiparse rápidamente para dejar paso a cielos limpios, permitiendo que las temperaturas alcancen unas máximas muy confortables de 28 grados. El lunes se consolidará esta clara tendencia, estabilizando las mínimas nocturnas en torno a los 14 grados -registros incluso más bajos en comarcas del interior sur como A Limia o Verín, donde la amplitud térmica será notable- y acercando las temperaturas diurnas a la frontera de los 30 grados.

Sin embargo, el inicio oficial del mes marcará un claro punto de inflexión térmico en toda la geografía ourensana. El martes, las máximas ya superarán los 32 grados en las horas centrales del día. Esta escalada del mercurio vendrá acompañada de una radiación ultravioleta en niveles extremos y de vientos muy flojos que apenas lograrán aliviar la profunda sensación de bochorno.

A partir del miércoles, 2 de septiembre, Ourense se adentrará de lleno en un episodio de calor intenso. Los modelos predictivos apuntan a jornadas tórridas donde la ciudad y los principales valles fluviales del Miño registrarán picos de entre 35 y 37 grados, perdiendo además el frescor nocturno.