El paso de un frente frío deja en la provincia de Ourense temperaturas frescas a primera hora, aunque la semana comienza con tiempo estable y pocas lluvias. La previsión para la capital ourensana sitúa las máximas entre los 16 y los 19 grados durante las primeras jornadas de diciembre.

Lunes 30: las nubes y las nieblas acompañan el inicio de semana

Ourense comienza la semana con cielos nubosos y posibilidad de nieblas durante las primeras horas de la mañana. La situación tiende a mejorar a medida que avanza la jornada, con algunos claros y una probabilidad de lluvia prácticamente nula.

Los termómetros se mueven entre los seis y los 16 grados en la ciudad, con un ambiente más fresco durante la noche y a primera hora.

Martes 1: diciembre arranca con intervalos nubosos

El primer día de diciembre mantiene una situación meteorológica relativamente estable en la provincia. Los cielos alternarán nubes y claros, con predominio de la nubosidad en algunos momentos, pero sin precipitaciones significativas previstas en la capital.

Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, con mínimas de siete grados y máximas que alcanzan los 16. El ambiente continúa siendo fresco a primera hora, aunque las horas centrales ofrecen temperaturas más suaves.

Miércoles 2: aumenta la nubosidad y crece la posibilidad de lluvia

La jornada del miércoles presenta un nuevo aumento de la nubosidad. Los cielos se muestran más cubiertos durante algunos momentos y la probabilidad de precipitaciones aumenta, aunque todavía se mantiene en valores moderados para la ciudad de Ourense.

Las temperaturas oscilan entre los siete y los 16 grados. El ambiente sigue marcado por el contraste entre las primeras horas del día y las horas centrales, mientras la previsión apunta a un cambio en el tiempo hacia el jueves.

Jueves 3: las temperaturas suben y los claros ganan terreno

El jueves llega con una evolución más favorable en cuanto a las temperaturas. Los intervalos nubosos se alternan con momentos de mayor apertura, aunque no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.

En la ciudad de Ourense, las temperaturas alcanzan los 19 grados de máxima y se sitúan alrededor de los ocho de mínima. La jornada presenta así los valores más elevados de la semana, con un ambiente más suave durante las horas centrales.