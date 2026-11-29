Un frente frío marca el inicio de diciembre en Ourense con cambios en las temperaturas
PREVISIÓN DEL TIEMPO
La provincia de Ourense afronta una semana de transición entre noviembre y diciembre, con cielos variables, nieblas durante las primeras horas y un descenso de las temperaturas. La evolución meteorológica deja paso a jornadas más estables antes de un nuevo cambio hacia el jueves.
El paso de un frente frío deja en la provincia de Ourense temperaturas frescas a primera hora, aunque la semana comienza con tiempo estable y pocas lluvias. La previsión para la capital ourensana sitúa las máximas entre los 16 y los 19 grados durante las primeras jornadas de diciembre.
Lunes 30: las nubes y las nieblas acompañan el inicio de semana
Ourense comienza la semana con cielos nubosos y posibilidad de nieblas durante las primeras horas de la mañana. La situación tiende a mejorar a medida que avanza la jornada, con algunos claros y una probabilidad de lluvia prácticamente nula.
Los termómetros se mueven entre los seis y los 16 grados en la ciudad, con un ambiente más fresco durante la noche y a primera hora.
Martes 1: diciembre arranca con intervalos nubosos
El primer día de diciembre mantiene una situación meteorológica relativamente estable en la provincia. Los cielos alternarán nubes y claros, con predominio de la nubosidad en algunos momentos, pero sin precipitaciones significativas previstas en la capital.
Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, con mínimas de siete grados y máximas que alcanzan los 16. El ambiente continúa siendo fresco a primera hora, aunque las horas centrales ofrecen temperaturas más suaves.
Miércoles 2: aumenta la nubosidad y crece la posibilidad de lluvia
La jornada del miércoles presenta un nuevo aumento de la nubosidad. Los cielos se muestran más cubiertos durante algunos momentos y la probabilidad de precipitaciones aumenta, aunque todavía se mantiene en valores moderados para la ciudad de Ourense.
Las temperaturas oscilan entre los siete y los 16 grados. El ambiente sigue marcado por el contraste entre las primeras horas del día y las horas centrales, mientras la previsión apunta a un cambio en el tiempo hacia el jueves.
Jueves 3: las temperaturas suben y los claros ganan terreno
El jueves llega con una evolución más favorable en cuanto a las temperaturas. Los intervalos nubosos se alternan con momentos de mayor apertura, aunque no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.
En la ciudad de Ourense, las temperaturas alcanzan los 19 grados de máxima y se sitúan alrededor de los ocho de mínima. La jornada presenta así los valores más elevados de la semana, con un ambiente más suave durante las horas centrales.
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