Flores a contracorriente: por qué algunas plantas florecen cuando llega el frío

Con la llegada del otoño, los jardines comienzan a cambiar de aspecto. Los árboles pierden sus hojas, muchas plantas dejan de florecer. Sin embargo, mientras buena parte de la vegetación se prepara para descansar, algunas especies hacen lo contrario: comienzan a florecer.

Estamos acostumbrados a relacionar las flores con la primavera y el buen tiempo. Por eso sorprende descubrir un arbusto cubierto de flores en diciembre o una rama desnuda que desprende perfume en enero. Pero las plantas no siguen todas el mismo calendario. Para algunas, los meses fríos son precisamente el momento adecuado para reproducirse.

La explicación está en la adaptación de cada especie a su entorno. Las plantas han desarrollado estrategias muy diferentes para decidir cuándo florecer. En unas, la duración del día funciona como una señal; en otras, intervienen las temperaturas y el tiempo que han permanecido expuestas al frío.

Conviene distinguir dos fenómenos. Hay plantas que florecen naturalmente en otoño o invierno y otras que necesitan pasar un periodo de frío para poder florecer más adelante. En ambos casos, el frío forma parte de su calendario biológico, pero no cumple exactamente la misma función. Por eso, una semana de temperaturas suaves no basta necesariamente para alterar un proceso que depende de señales acumuladas durante meses. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el calicanto de invierno, conocido como Chimonanthus praecox. Originario de China, este arbusto produce pequeñas flores amarillentas, de aspecto casi ceroso, sobre ramas que todavía no tienen hojas. Lo más llamativo es su perfume: intenso, capaz de sorprender a quien se acerca a un jardín aparentemente dormido. A veces, la primera pista de que está floreciendo no es lo que vemos, sino lo que olemos.

Algo parecido ocurre con el Viburnum x bodnantense, un arbusto de flores rosadas que pueden abrirse en pleno invierno. Sus pequeños ramilletes aparecen sobre tallos casi desnudos y desprenden una fragancia agradable. No es una floración tan abundante como las de primavera, pero precisamente por eso cada grupo de flores destaca mucho más. También existen camelias que adelantan su espectáculo al otoño. La Camellia sasanqua, por ejemplo, produce flores blancas o rosadas cuando muchos otros arbustos están terminando su ciclo. En Galicia, es un buen recordatorio de que no todas las variedades florecen al mismo tiempo.

Ahora bien, florecer con frío tiene sus riesgos. Una helada intensa puede estropear las flores abiertas y durante el invierno hay menos insectos disponibles para transportar el polen. Algunas plantas aprovechan los días templados, cuando abejas y otros insectos salen a buscar alimento. Otras mantienen sus flores durante periodos prolongados o abren nuevas flores de forma escalonada.

Y aquí aparece otra curiosidad: aunque en invierno hay menos polinizadores, también hay menos flores compitiendo por su atención. Una floración temprana puede encontrar un espacio propio en un jardín donde casi nada más está ofreciendo néctar o polen. No es una ventaja universal, pero ayuda a entender por qué esta estrategia ha prosperado en determinadas especies.Desde la decoración floral, estas plantas ofrecen además materiales muy especiales. Las ramas que florecen antes de echar hojas tienen una silueta limpia y ligera. En un jarrón, unas pocas ramas bien colocadas pueden crear una composición elegante sin añadir muchas flores. Su forma natural y, en ocasiones, su perfume son suficientes.

Por eso merece la pena mirar los jardines también en los meses fríos. Bajo una apariencia de reposo pueden esconderse brotes a punto de abrir, flores diminutas y fragancias inesperadas.

La primavera concentra buena parte de las floraciones, pero no tiene la exclusiva: algunas plantas han elegido precisamente el frío para mostrar su mejor cara.

@achillea.flowers