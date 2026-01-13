Manzaneda registra vientos de más de 140 km/h, los más intensos de Galicia durante la alerta amarilla

Este martes Galicia continúa bajo la influencia del temporal, si bien ya se han desactivado casi todas las alertas -- excepto la amarilla por oleaje en Costa da Morte y Rías Baixas --. Con todo, todavía se ha dejado sentir de madrugada, con rachas de viento de más de 140 km/h y precipitaciones acumuladas que han superado los 30 litros por metro cuadrado.

Según los datos recogidos por Meteogalicia, las rachas de viento más fuertes se han registrado en torno a las 2.00 horas en Manzaneda, con 141.6 km/h.

En Muras (Lugo), se han registrado de 111 km/h en torno a las 4.00 horas; en Cedeira (A Coruña), 112.8 km/h; y en Vimianzo (A Coruña), 102.5 km/h -- también de madrugada --.

En cuanto a las precipitaciones, la mayor acumulación se ha registrado en Santa Comba, con 31.3 litros por metro cuadrado y en Muíños, con 30.4 litros por metro cuadrado. Ya por debajo de 30 se ha quedado Lousame (A Coruña), con 27 litros por metro cuadrado.