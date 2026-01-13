Manzaneda registra vientos de más de 140 km/h, los más intensos de Galicia durante la alerta amarilla
LLUVIAS MUY INTENSAS
Galicia continúa bajo la influencia del temporal a pesar de que ya se han desactivado casi todas las alertas. Manzaneda ha marcado los vientos más intensos de Galicia durante la madrugada de este martes, con más de 140 km/h. Además, Muiños también registro la segunda acumulación de agua mayor en Galicia con 30.4 litros por metro cuadrado.
Este martes Galicia continúa bajo la influencia del temporal, si bien ya se han desactivado casi todas las alertas -- excepto la amarilla por oleaje en Costa da Morte y Rías Baixas --. Con todo, todavía se ha dejado sentir de madrugada, con rachas de viento de más de 140 km/h y precipitaciones acumuladas que han superado los 30 litros por metro cuadrado.
Según los datos recogidos por Meteogalicia, las rachas de viento más fuertes se han registrado en torno a las 2.00 horas en Manzaneda, con 141.6 km/h.
En Muras (Lugo), se han registrado de 111 km/h en torno a las 4.00 horas; en Cedeira (A Coruña), 112.8 km/h; y en Vimianzo (A Coruña), 102.5 km/h -- también de madrugada --.
En cuanto a las precipitaciones, la mayor acumulación se ha registrado en Santa Comba, con 31.3 litros por metro cuadrado y en Muíños, con 30.4 litros por metro cuadrado. Ya por debajo de 30 se ha quedado Lousame (A Coruña), con 27 litros por metro cuadrado.
