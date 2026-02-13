El agua caída durante el tren de borrascas podría abastecer a los gallegos durante 113 años

La jornada de lluvias por la borrasca Nils en la ciudad de Ourense.

El único día que Galicia no registró lluvia en ningún punto desde que inicio 2026 fue el 4 de enero, el tren de borrascas que afecta a Galicia ha registrado tanta agua que se podría abastecer a los gallegos durante 113 años.

La comunidad tan solo ha tenido cuatro días sin avisos meteorológicos y a lo largo de las tres últimas semanas se han registrado más de 7.000 incidencias en esta situación ‘extraordinaria’ que está cerca de llegar a su fin.

En un acto donde han participado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez o responsables de MeteoGalicia, Augas de Galicia y Axega 112, se ofrecieron estos datos.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, dio a conocer que en este plazo de tiempo se registraron precipitaciones un 98% por encima de la media y afirmando que esta podría abastecer a todos los gallegos durante 113 años teniendo en cuenta el consumo medio por persona al día.

Paula Uría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, explicó el funcionamiento de predicción y avisos de Meteogalicia además de reconocer que este año las predicciones han sufrido dificultades al tener que analizar muchos parámetros a la vez."Eso provoca que, muchos días, tengamos pronósticos con más de 100 avisos", informó Uría.

Situación de ríos y embalses

Paula Uría reconoció que la cantidad de agua que cayó en municipios como Rois o Lousame, con más de 1.000 litros por metro cuadrado “es lo que llueve en Ourense, de media, durante año y medio”.

Esta situación obligó a llevar un seguimiento del caudal de los ríos y aforo de los embalses gallegos que registran máximos.

Roi Fernández, director de Augas de Galicia, explicó que lo que llevamos de año hidrológico se ha alcanzado ya el 50% de las aportaciones de anuales y aún quedan ocho meses por delante.

Fernández dio a conocer que entre el 22 de enero y 12 de febrero se han dado 1.300 avisos de superación de nivel en los ríos gallegos que de media van 3 veces por encima de su caudal respecto a años anteriores.

Más de 7.000 incidencias

Marcos Araújo, gerente de Axega, informó que en las últimas tres semanas han recibido más 50.000 llamadas a causa del temporal y donde se gestionaron 7.613 incidencias, ninguna grave “gracias a la concienciación de la sociedad”.

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, fue la encargada de cerrar el evento y lo hizo poniendo en valor el grupo humano que lleva más de 40 días trabajando ininterrumpidamente para “tomar decisiones” y garantizar la seguridad de los gallegos.