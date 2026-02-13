El agua caída durante el tren de borrascas podría abastecer a los gallegos durante 113 años
7.613 INCIDENCIAS
En 44 días de temporal de borrascas se han registrado más de 7.000 incidencias en Galicia y ya se ha alcanzado el 50% de las aportaciones anuales de agua en apenas mes y medio
El único día que Galicia no registró lluvia en ningún punto desde que inicio 2026 fue el 4 de enero, el tren de borrascas que afecta a Galicia ha registrado tanta agua que se podría abastecer a los gallegos durante 113 años.
La comunidad tan solo ha tenido cuatro días sin avisos meteorológicos y a lo largo de las tres últimas semanas se han registrado más de 7.000 incidencias en esta situación ‘extraordinaria’ que está cerca de llegar a su fin.
En un acto donde han participado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez o responsables de MeteoGalicia, Augas de Galicia y Axega 112, se ofrecieron estos datos.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, dio a conocer que en este plazo de tiempo se registraron precipitaciones un 98% por encima de la media y afirmando que esta podría abastecer a todos los gallegos durante 113 años teniendo en cuenta el consumo medio por persona al día.
Paula Uría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, explicó el funcionamiento de predicción y avisos de Meteogalicia además de reconocer que este año las predicciones han sufrido dificultades al tener que analizar muchos parámetros a la vez."Eso provoca que, muchos días, tengamos pronósticos con más de 100 avisos", informó Uría.
Situación de ríos y embalses
Paula Uría reconoció que la cantidad de agua que cayó en municipios como Rois o Lousame, con más de 1.000 litros por metro cuadrado “es lo que llueve en Ourense, de media, durante año y medio”.
Esta situación obligó a llevar un seguimiento del caudal de los ríos y aforo de los embalses gallegos que registran máximos.
Roi Fernández, director de Augas de Galicia, explicó que lo que llevamos de año hidrológico se ha alcanzado ya el 50% de las aportaciones de anuales y aún quedan ocho meses por delante.
Fernández dio a conocer que entre el 22 de enero y 12 de febrero se han dado 1.300 avisos de superación de nivel en los ríos gallegos que de media van 3 veces por encima de su caudal respecto a años anteriores.
Más de 7.000 incidencias
Marcos Araújo, gerente de Axega, informó que en las últimas tres semanas han recibido más 50.000 llamadas a causa del temporal y donde se gestionaron 7.613 incidencias, ninguna grave “gracias a la concienciación de la sociedad”.
Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, fue la encargada de cerrar el evento y lo hizo poniendo en valor el grupo humano que lleva más de 40 días trabajando ininterrumpidamente para “tomar decisiones” y garantizar la seguridad de los gallegos.
