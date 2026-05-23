1.363 estudiantes se presentarán a la PAU en Ourense

En menos de dos semanas, 1363 estudiantes ourensanos se enfrentarán a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), 116 más que el curso pasado. El campus universitario será el epicentro de las pruebas en la provincia. La mayor parte de los alumnos (el 90%) se examinarán en las facultades de Derecho, Ciencias Empresariales y Turismo, Ciencias e Historia. Mientras que los 134 restantes realizarán la prueba en el IES Cosme López Rodríguez de A Rúa. Ourense representa tan solo un 10,14% del total de alumnos matriculados en toda Galicia (13.441 estudiantes).

Los examenes se repartirán a lo largo de tres días (2,3 y 4 de junio). Todos los matriculados se presentarán a una fase obligatoria con cinco exámenes -Lengua Castellana y Literatura, Lingua Galega e Literatura, Historia de España o Historia de la Filosofía, Lengua extranjera (Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués) y una materia de modalidad según el itinerario de Bachillerato que hayan cursado- y, en caso de que lo necesiten, una fase voluntaria en la que podrán examinarse de hasta tres materias adicionales, que les permiten subir su nota de acceso hasta un máximo de 14 puntos.

El modelo de examen será el mismo que se estrenó el año pasado, con ciertas preguntas competenciales, que obligan a los alumnos a entender lo que estudian y saber aplicarlo, dejando a un lado la memorización. El único cambio que habrá en este 2026 es que los que se presenten podrán acceder con el DNI digital.

Por otra parte, las universidades gallegas aplicarán medidas de rastreo de redes y frecuencias más estrictas, con el objetivo de evitar que los alumnos copien y vetar el uso de Inteligencia Artificial (IA).