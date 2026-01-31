Una nueva borrasca mantiene el aviso amarillo por lluvia en Ourense para primera semana de febrero

Tras el paso de la borrasca Kristin, Meteogalicia ha activado el aviso amarillo se mantiene en Ourense a partir de este domingo que da inicio a una semana marcada por la lluvia en toda la comunidad. Durante el domingo, la montaña ourensana está bajo aviso amarillo, que se va a hacer extensivo a toda la provincia a partir del lunes.

Las lluvias serán protagonistas en Ourense a partir del próximo lunes hasta el sábado 7 de febrero con porcentajes de precipitaciones diarias superiores al 70% provocando una cierta estabilidad en las temperaturas donde la mínima se puede situar en los 6ºC mientras que la máxima puede rondar los 15ºC.

Previsión de la semana en Ourense | Meteogalicia

Los cielos claros con nubes traen consigo la lluvia que provocando que Meteogalicia mantengan el aviso amarillo para la próxima semana hasta el fin de semana en toda la provincia de Ourense.

Con esta previsión se esperan que en la provincia de Ourense puedan caer hasta 40 litros por metro cuadrado y la nieve caiga a partir de los 1000 metros de altitud .

Aviso naranja por fuerte viento en la costa

Las fuertes rachas de viento que pueden ser superiores a los 60 km/h mantienen al litoral gallego en aviso naranja por fuerte oleaje, por lo que las autoridades piden precaución en dichas zonas.