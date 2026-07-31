La ola de calor prepara un fin de semana con altas temperaturas en Ourense

Ourense no es ajena a la cuarta ola de calor que afecta a España desde el pasado miércoles 29 de julio. Esta situación apunta a alargarse hasta finales de semana, dejando en la provincia un fin de semana marcado por el calor sofocante.

Los días calurosos y los cielos despejados han sido la tónica habitual en Ourense durante las últimas jornadas, dejando estampas donde los chapuzones, las sombrillas y las sombras se han convertido en los refugios más buscados por los ourensanos.

Esta tendencia continuará durante el fin de semana para dar la bienvenida a agosto con temperaturas superiores a los 35 °C en varios puntos, un escenario que extremará la importancia de la prevención frente a los golpes de calor y el riesgo de incendios.

Viernes 31 de julio: el mes se despide con calor

El último día de julio será muy similar a lo vivido en la provincia a lo largo del mes, con el sol y los cielos despejados como grandes protagonistas. En las horas centrales, el mercurio podrá alcanzar los 36 °C.

Con el paso del día, las temperaturas ascenderán levemente hasta marcar las máximas. Ya hacia la tarde-noche se experimentará un paulatino descenso térmico, dejando una noche en torno a los 20 °C que aportará algo de alivio.

Esta bajada nocturna y la ausencia de rachas de viento mantendrán el riesgo de incendios en un nivel moderado, aunque las autoridades piden no bajar la guardia y mantener todas las precauciones.

Sábado 1 de agosto: suben los termómetros en Ourense

Tras una noche de viernes relativamente fresca, el sábado se perfila como el día más caluroso del fin de semana. La ola de calor se consolidará para dar la bienvenida a agosto con temperaturas muy elevadas.

Será una jornada de cielos despejados y calor intenso, un factor clave a tener en cuenta en un día marcado por celebraciones populares como la Festa do Pemento de Arnoia o la tradicional procesión de A Ramallosa en Celanova.

El mercurio irá en ascenso continuo y podría rozar los 40 °C en las horas centrales. La noche posterior también será calurosa, con termómetros que se mantendrán por encima de los 25 °C (noche ecuatorial). Además, las elevadas temperaturas incrementarán sensiblemente el riesgo de incendios en la provincia.

Domingo 2 de agosto: ligero descenso térmico para cerrar el fin de semana

El fin de semana concluirá con una papeleta de alivio gracias a un ligero descenso de las temperaturas, fijando las máximas en torno a los 32 °C.

Esta bajada dará una tregua tras la intensa ola de calor vivida durante la semana. Los cielos despejados y este moderado refrescamiento dejarán un domingo ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Este comportamiento marcará la pauta para el inicio de agosto: el calor seguirá presente en la provincia, pero con valores que no superarán los 35 °C, dentro de la normalidad propia de esta época del año.