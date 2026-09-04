Ourense afronta otro fin de semana de calor extremo: los termómetros rozarán los 40 grados

Ourense afronta un nuevo fin de semana marcado por el calor. Después de la breve tregua que dejaron las lluvias en los últimos días de agosto, los termómetros vuelven a dispararse y dejarán jornadas de intenso calor en buena parte de la provincia.

El episodio alcanzará su punto álgido este viernes, cuando algunas zonas del interior ourensano podrán superar los 40 grados. El sábado las máximas volverán a acercarse a ese umbral, mientras que el domingo llegará un ligero alivio, aunque con temperaturas todavía por encima de los 35 grados.

Una situación que obliga a extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día. La hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y limitar el ejercicio físico en los momentos de mayor calor serán algunas de las principales recomendaciones ante un fin de semana que vuelve a poner a Ourense bajo el dominio del calor.

Además, las altas temperaturas coincidirán con varias actividades deportivas previstas en la provincia. Entre ellas se encuentra una nueva jornada de Correndo por Ourense, que este domingo recorrerá los barrios de A Cuña y Mariñamansa.

Viernes: Ourense vuelve a mirar al termómetro por encima de los 40 grados

El viernes será la jornada más calurosa del fin de semana. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 40 grados y superarlos en algunos puntos del interior de la provincia, en una jornada marcada por los cielos despejados y el predominio del sol.

El calor será especialmente intenso durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda evitar las actividades físicas y la exposición directa al sol en ese periodo.

La mañana comenzará con temperaturas más suaves, con mínimas alrededor de los 15 grados, aunque el ascenso térmico será rápido a medida que avance la jornada.

Por la noche, el descenso de las temperaturas permitirá recuperar algo de frescor, aunque el ambiente continuará siendo cálido.

Sábado: el calor no da tregua

El sábado mantendrá el escenario de calor intenso en Ourense. Las máximas se situarán nuevamente alrededor de los 40 grados, aunque en principio sin superar este valor de forma generalizada.

La jornada volverá a estar marcada por los cielos mayoritariamente despejados y unas temperaturas que obligarán a mantener las precauciones, especialmente entre las personas más vulnerables.

El episodio de calor también tendrá reflejo en el conjunto de Galicia. Más de 90 concellos estarán incluidos en alguno de los niveles de alerta establecidos por la Consellería de Sanidade, mientras que el aviso rojo afectará a municipios del interior de Pontevedra.

El sábado, además, aparece una pequeña posibilidad de precipitaciones, de alrededor del 20 %, especialmente durante las últimas horas del día y en algunos puntos. Serán, en cualquier caso, lluvias puntuales que no impedirán que el calor siga siendo el protagonista.

Domingo: bajan las máximas, pero los 35 grados siguen en el horizonte

El domingo llegará con un ligero descenso de las temperaturas, aunque el alivio será todavía limitado. Las máximas continuarán por encima de los 35 grados durante las horas centrales de la jornada.

Las mínimas, que rondarán los 17 grados, permitirán un inicio de domingo más agradable. Una circunstancia especialmente relevante para las actividades deportivas programadas durante las primeras horas del día.

Entre ellas estará una nueva edición de Correndo por Ourense, que llevará la competición a A Cuña y Mariñamansa. El comienzo de la jornada se desarrollará con temperaturas más moderadas, antes de que el calor gane intensidad con el paso de las horas.

El sol y los cielos despejados volverán a dominar una jornada que dejará pocas señales de cambio respecto al intenso verano vivido en la provincia.

El calor comienza a perder fuerza la próxima semana

El escenario de temperaturas elevadas comenzará a cambiar progresivamente durante la próxima semana, coincidiendo con el inicio del curso escolar y la vuelta de los estudiantes a las aulas.

Aunque el calor todavía seguirá presente durante los primeros días, los modelos apuntan a una tendencia de ligero descenso de las temperaturas y a una mayor posibilidad de precipitaciones a medida que avance la semana.

Por ahora, Ourense tiene por delante otro fin de semana en el que el protagonista volverá a ser el mismo: el calor.