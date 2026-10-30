Ourense disfruta de un fin de semana de sol y temperaturas de hasta 25 grados

La provincia tendrá tres jornadas marcadas por la estabilidad meteorológica, con cielos poco nubosos, ausencia de precipitaciones y un ambiente más cálido durante las horas centrales del día. Las mañanas y las noches seguirán siendo frescas, especialmente en las zonas de mayor altitud.

Ourense afronta el último fin de semana de octubre y el inicio de noviembre con unas condiciones meteorológicas favorables para las actividades al aire libre. La previsión apunta a un predominio del sol, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 25 grados en algunos puntos de la provincia y sin lluvias a la vista.

El contraste térmico será uno de los aspectos más destacados de estos días. Mientras que las primeras horas de la mañana estarán marcadas por temperaturas más bajas, especialmente en las zonas de montaña y del interior, las tardes dejarán un ambiente suave y agradable.

Viernes: cielos con nubes altas y temperaturas suaves

El viernes 30 de octubre estará marcado por la presencia de nubes altas, aunque sin impedir que el sol tenga protagonismo durante buena parte de la jornada. En la ciudad de Ourense, las temperaturas se moverán entre los 11 grados de mínima y los 22 de máxima, mientras que en otros puntos de la provincia podrán registrarse valores algo diferentes en función de la altitud y la situación geográfica.

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente inexistente, por lo que se espera una jornada seca en el conjunto provincial. El ambiente será más templado durante las horas centrales, aunque las primeras horas del día mantendrán una sensación más fresca.

Sábado: el termómetro alcanza los 25 grados en Ourense

El sábado 31 de octubre llegará con una mejoría del estado del cielo y un predominio de los intervalos poco nubosos. Será una de las jornadas más cálidas del fin de semana, con máximas que podrán alcanzar los 25 grados en la ciudad de Ourense y mínimas próximas a los 10 grados.

En el resto de la provincia también se esperan temperaturas agradables durante la tarde, aunque las zonas de mayor altitud mantendrán registros más bajos. No se esperan precipitaciones y el viento será flojo, por lo que la estabilidad meteorológica favorecerá los planes al aire libre.

Domingo: noviembre comienza con sol y temperaturas de hasta 25 grados

El domingo 1 de noviembre continuará la tendencia del sábado, con cielos poco nubosos y ausencia de lluvias en la provincia. La previsión mantiene las temperaturas máximas en torno a los 25 grados en la capital ourensana, mientras que las mínimas bajarán ligeramente hasta situarse alrededor de los 9 grados.

La jornada dejará un ambiente suave durante las horas centrales, aunque el descenso térmico volverá a notarse a primera hora de la mañana y al caer la noche. De esta forma, el inicio de noviembre estará marcado por el tiempo estable y unas temperaturas relativamente elevadas para esta época del año.