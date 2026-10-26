Ourense vive el arranque de otoño más seco en 35 años: solo 22 litros por metro cuadrado

El sol y la estabilidad atmosférica coinciden en Ourense con el otoño más seco desde 1991, de acuerdo con los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según un análisis elaborado por el portal especializado calentamientoglobal.es a partir de las series oficiales de la agencia, el pluviómetro de la AEMET en Ourense apenas recoge 22 litros por metro cuadrado desde el pasado 1 de septiembre (hasta las 10:00 horas de este lunes 26 de octubre). Esta cifra se sitúa por debajo de los registros contabilizados a estas alturas en cualquiera de los 33 otoños con datos completos desde 1991. En la serie histórica disponible, únicamente 2007 presentó guarismos similares con 22,8 litros, seguido por 2017, cuando se recogieron 28,6 litros.

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La mediana climática habitual en la estación ourensana hasta el 25 de octubre se sitúa en 117,5 litros, lo que significa que el ejercicio actual no alcanza ni una quinta parte de las lluvias normales. Este balance acentúa la tendencia del inicio de la estación, después de que la AEMET calificase septiembre como un mes seco en Galicia, registrando solo el 52 % de la precipitación habitual e igualando la marca del septiembre más cálido de su registro histórico.

La comparativa climática confirma que los 22 mm actuales baten el récord seco previo de 2007 (22,8 mm). Aunque la estación central de Ourense no dispone del registro completo correspondiente a 2022, las estaciones limítrofes con datos validados (O Carballiño y Ribadavia) computaron cuantías notablemente superiores en ese periodo. El cálculo actual incorpora las observaciones horarias de las últimas jornadas, pendientes de validación final en los balances diarios de la AEMET.