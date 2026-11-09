Ourense, pendiente de la nueva borrasca Charles: una baja subtropical que traerá fuertes lluvias durante el San Martiño

Los preparativos de los magostos miran al cielo en Ourense. La sucesión de frentes de Bruna coincide con la vigilancia de una nueva borrasca de origen subtropical, cuya aproximación al suroeste peninsular podría mantener la inestabilidad durante el miércoles 11 de noviembre, día de San Martiño. La última nota informativa de AEMET consultada, elaborada el domingo 8, incluye Galicia entre las regiones con mayores acumulados previstos para esa jornada.

La denominación requiere una precisión: Charles todavía no figura como borrasca oficialmente nombrada en el seguimiento de AEMET consultado este lunes. Es el siguiente nombre de la lista después de Bruna, pero su aparición en esa relación no confirma que se haya asignado a la nueva perturbación.

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Qué se sabe de la posible borrasca Charles

AEMET contempla que la nueva baja se desplace por el norte de Canarias y se aproxime al suroeste de la Península el miércoles. Su evolución coincidiría con Bruna situada al noroeste peninsular, en un escenario que favorecería la continuidad de las precipitaciones. La intensidad y la distribución de sus efectos siguen sujetas a incertidumbre.

Con la información disponible, aún no se puede concretar qué cantidades de lluvia o qué rachas de viento corresponderían exclusivamente a esa nueva baja en la provincia de Ourense. El pronóstico oficial describe un episodio conjunto, condicionado por la posición de ambas perturbaciones.

Cómo puede afectar a la provincia de Ourense

La previsión sitúa el oeste y el sur de Galicia entre las áreas expuestas a precipitaciones abundantes. Para el martes 10, AEMET contempla que puedan superarse los 60 litros por metro cuadrado en esos sectores de la comunidad. Se trata de una referencia territorial amplia, que no implica que esa cantidad vaya a registrarse en todos los municipios ourensanos.

Además de la lluvia, Protección Civil advierte del riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos durante el temporal. El organismo señala también la posible persistencia de las precipitaciones sobre terrenos afectados por los incendios estivales.

San Martiño con lluvia y temperaturas suaves

La predicción municipal de AEMET para la capital ourensana mantiene una probabilidad de precipitación del 100% el miércoles, con cielos muy nubosos o cubiertos y temperaturas entre 11 y 18 grados. Ese porcentaje expresa la probabilidad de que llueva durante los intervalos previstos, sin determinar que vaya a hacerlo de forma ininterrumpida.

El pronóstico complica los magostos al aire libre, aunque todavía no permite fijar las horas de mayor intensidad de la lluvia. Para el jueves, la previsión de la ciudad conserva también una elevada probabilidad de precipitaciones, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19.

Ourense afronta así un San Martiño pendiente de las próximas actualizaciones: con lluvia en el pronóstico y sin una estimación definitiva del impacto provincial de la baja que podría recibir el nombre de Charles.