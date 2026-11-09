Bruna enciende las alertas por lluvia, tormenta y viento en la provincia de Ourense

El paraguas y hasta el chubasquero serán la indumentaria casi obligatoria para los ourensanos durante los próximos días, tras meses en el dique seco. La sequía prolongada se cortará de un plumazo con la llegada del primer temporal del otoño. La borrasca Bruna aguará una de las semanas más señaladas en el calendario local. Y todo apunta A que la inestabilidad se extenderá más allá de los próximos siete días. Las predicciones meteorológicas no dejan margen a la duda y sitúan a la provincia como una de las “zonas cero” del temporal en el noroeste peninsular, con acumulados que podrían alcanzar los 200 litros por metro cuadrado a lo largo de un episodio marcado por la persistencia de las precipitaciones y la fuerza del viento.

El impacto más inminente de este intenso frente atlántico arranca hoy lunes. La Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso amarillo por lluvias desde las 12,00 horas en la mitad sur provincial, donde se esperan acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado de agua en apenas 12 horas. Esta alerta, que tendrá especial incidencia en la comarca de la Baixa Limia, vendrá acompañada de riesgo de tormentas a partir de las 18,00 horas, extendiéndose la alerta entonces también a las zonas del noroeste de la provincia (comarca de Carballiño) y del Miño de Ourense (ciudad, área metropolitana y O Ribeiro).

El temporal se extenderá, ya que estas mismas las alertas se han activado, al menos, hasta mañana. Los fenómenos eléctricos continuarán acechando a gran parte de la provincia todo el martes, mientras que el sur ourensano y la Baixa Limia seguirán bajo aviso por precipitaciones intensas toda la jornada.

A este escenario hay que sumar el azote del viento racheado. MeteoGalicia mantiene activa la alerta amarilla en la montaña oriental por ráfagas de componente sur que superarán los 80 kilómetros por hora lunes y martes. El viento también azotará el sur provincial.

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Temperaturas agradables

El paso de Bruna dejará un contraste. Aunque la lluvia se mantendrá, al menos, hasta el viernes, el ambiente no será en absoluto gélido. La borrasca arrastra consigo una masa de aire cálido que elevará los termómetros a valores casi primaverales. Para hoy se espera una máxima de 20 grados en la ciudad y una mínima de 15, cifras muy similares a las del martes y el miércoles (día grande los magostos), cuando las temperaturas oscilarán entre 13 y 19 grados.

Solo a medida que la borrasca comience a despedirse, de cara al final de la semana, los ourensanos notarán un enfriamiento. Para el fin de semana, las máximas caerán hasta 16 grados y las mínimas descenderán a valores más propios de la época. Con este panorama, la celebración del San Martiño al aire libre el miércoles queda comprometida.