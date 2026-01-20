Ingrid o Joseph amenazan con dejar en Ourense la gran nevada del invierno

Podría llamarse Ingrid, o incluso Joseph, pero el tren de borrascas que llega este miércoles -ha activado avisos rojos en la costa gallega- prevé dejar en la provincia de Ourense la gran nevada del invierno y una de las más intensas de las últimas décadas, si se cumplen los avances del modelo europeo. Así, este viernes la cota de nieve podría bajar en la provincia a 400 metros. Por lo de pronto, miércoles y jueves entrarán sucesivos frentes por Galicia que dejarán jornadas lluviosas, en ocasiones con precipitaciones intensas, y nieve por encima de mil metros.

Ya el viernes, la nieve ganará protagonismo con la entrada de una potente masa de aire frío. A primeras horas la cota bajará hasta 600 metros, según las predicciones de MeteoGalicia, y podría descender a 400 metros. La situación se mantendrá el sábado, aunque la cota empezará a subir progresivamente el fin de semana, hasta acabar de nuevo en el entorno de los mil metros. Según el modelo europeo, se espera un espesor de más de medio metro de nieve en algunos puntos.

Alerta naranja

Gran parte de la costa gallega estará este martes en alerta naranja por olas que superarán los 5 metros de altura, mientras que también se esperan avisos amarillos por fuertes lluvias en la Comunidad.

Según recoge Meteogalicia, todo el litoral de A Coruña estará en alerta naranja este martes. Por su parte, la costa pontevedresa y lucense estarán en alerta amarilla por olas de entre 4 y 5 metros durante toda la jornada. Además, toda la provincia de Pontevedra, el interior, suroeste y oeste de A Coruña estará en aviso amarillo por lluvias de más de 40 litros el metro cuadrado en 12 horas.

También habrá aviso amarillo por viento en A Mariña de Lugo y aviso por viento en el mar en la Costa da Morte y en el noroeste de A Coruña, así como en las Rías Baixas.