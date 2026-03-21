Ourense registra este domingo la temperatura máxima de España

Este domingo, Ourense se convierte en uno de los puntos más cálidos de España, registrando la temperatura máxima del día con 23ºC, al mismo nivel que Pontevedra, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, Santa Cruz de Tenerife y Badajoz alcanzarán máximas de 22ºC, mientras que las mínimas se localizarán en Soria (-1ºC), Teruel y Cuenca (ambas con 1ºC).

El resto de Galicia y gran parte de la Península tendrán sobre todo cielos despejados, aunque con temperaturas mínimas en descenso y probables bancos de niebla en zonas bajas del suroeste de la meseta norte y el este de la meseta sur. Las máximas bajarán en el extremo norte peninsular, mientras que predominarán aumentos en el centro y este. La Aemet advierte que podrían producirse heladas débiles en zonas altas de los Pirineos y otras zonas elevadas de la península.

Por el contrario, todo el archipiélago canario estará en aviso por lluvias que podrán llegar entre 15 y 40 litros por metro cuadrado, afectando principalmente a cumbres y medianías del sur y oeste, así como por rachas máximas de viento de entre 51 y 80 km/h. La borrasca Therese mantendrá un ambiente de inestabilidad en el archipiélago, que puede alcanzar también el sur de la Península con cielos nubosos o cubiertos y lluvias, que en zonas altas y vertientes oeste y sur podrían ser abundantes, localmente muy fuertes y acompañadas de tormenta y granizo.

En la mitad sur de la Península, las lluvias serán débiles y ocasionales, abriéndose claros a lo largo del día, aunque en el extremo sur podría producirse algún chubasco más intenso, con tormenta en el litoral. En el nordeste de Cataluña podrían darse lluvias débiles o moderadas al final del día.

En cuanto al viento, se esperan rachas muy fuertes al final del día en los prelitorales de Tarragona, intervalos fuertes en los litorales atlánticos gallegos y en Canarias viento del suroeste con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes, con tendencia a amainar.