Previsión del tiempo: El calor regresa esta semana a Ourense tras las lluvias

La semana comienza en Ourense con los últimos efectos de la masa polar que provocó un descenso en las temperaturas durante el fin de semana. Los cielos nubosos dejan las últimas lluvias antes de una semana con temperaturas veraniegas.

Las altas presiones se asientan esta semana en toda la Península y provocan un aumento notable en las temperaturas. Durante los próximos días se espera que las máximas en la provincia de Ourense puedan rozar e incluso superar los 30º.

El comienzo de la semana está dominado por lluvias dispersas que tocan su fin el martes mientras que las temperaturas se mantienen estables para la época del año.

Lunes 18, tarde domina por las lluvias

Con la niebla dominando las primeras horas del día y el cielo despejado pero con nubes en algunos puntos de la provincia.

Se espera que la segunda mitad del día pueda registrar ligeras lluvias que no van a ir acompañadas de rachas de viento. Las temperaturas se mantienen estables con mínimas por debajo de los 10º.

Con el paso de las horas se va a registrar un aumento térmico que puede llevar el mercurio hasta los 23 grados con un ligero descenso hasta los 18 grados a partir de las 19:00 horas. Se espera una noche con precipitaciones en la provincia de Ourense.

Martes 19, último día de lluvia

Los cielos nubosos van a ser protagonistas en este dia que volverá a comenzar dominado por las nieblas matinales que con el paso de las horas van a desaparecer. La lluvia va a estar muy presente desde primera hora del día hasta pasadas las 18 horas donde se espera desaparezcan y den paso a días dominados por el calor.

Las temperaturas se mantienen estables para la época del año comenzando con mínimas por debajo de los 8º y alcanzando máximas ligeramente superiores a los 20º. En las primera horas de la tarde fuertes rachas de viento pueden acompañar a las precipitaciones. Mientras que, la cota de nieve se sitúa en los 2.100 metros en los puntos más altos de montaña de Ourense.

Miércoles 20, llega el calor

El contraste este día con el inicio de la semana va a ser notable. Las lluvias desaparecen por completo y se espera que el calor vuelva a hacerse presente en la provincia.

Las temperaturas van a registrar un ligero aumento en las mínimas que van a rondar los 10º grados y una subida moderada en las máximas hasta los 28º grados pero que tendrán una tendencia al alza durante los siguientes días.

Las altas temperaturas harán necesario estar bien hidratados y cuidar la vegetación pese a que el riesgo de incendio es bajo debido a rachas de viento muy ligeras o prácticamente nulas.

El día apunta a ser una gran oportunidad para realizar y disfrutar de actividades al aire libre durante el resto de semana.

Jueves 21, las temperaturas continúan en ascenso

Una estampa veraniega se espera para la segunda mitad de esta semana en la provincia de Ourense.

Con una tendencia al alza se espera que el mercurio se sitúe tras varias semanas por encima de los 30º y las mínimas rocen los 15º. Desde primeras horas del día el ascenso en las temperaturas va a ser notable llegando hasta los 20º antes del medio día.

Se espera un día muy caluroso en la provincia que se prevé como antesala de un fin de semana con cielos despejados, calor y buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre como el OurenSound o la práctica deportiva.