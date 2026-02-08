Previsión del tiempo, las lluvias seguirán una semana más en Ourense antes de la llegada del Anticiclón de las Azores

Son más de veinte días los que Ourense lleva viviendo jornadas marcadas por la inestabilidad climática y las lluvias que han provocado inundaciones en la provincia. Esta situación se va a mantener al menos una semana más.

La salida de la borrasca Leonardo da entrada a Marta que también llega acompañada de lluvia para esta semana, lunes 9, situación que se mantendrá al menos hasta el fin de semana cuando el anticiclón de las Azores comience a asentarse y traer más estabilidad climática.

A lo largo de esta semana se prevén cielos con nubes y claros durante los próximos días pero provocando precipitaciones todos los días. Mientras que las temperaturas se mantendrán estables entre los 10 y 15º.

Este lunes 9 de febrero se esperan lluvias según información de Meteogalicia desde la tarde con una probabilidad del 80%, situación que se mantendrá los siguientes días con posibilidades de lluvias de hasta el 90%.

Llegada del Anticiclón de las Azores

Para el sábado 14 de febrero, sábado de entroido, se espera que el Anticiclón de las Azores comience a llegar al noroeste de la península sin embargo las lluvias continuarán, coincidiendo también con las temperaturas mínimas de la semana.

La llegada del Anticiclón de las Azores implica que las altas presiones comenzarán a tomar mayor protagonismo frente a las borrascas provocando cierto descanso entre tanta lluvia.

No será hasta el inicio de la próxima semana cuando las consecuencias de la llegada del Anticiclón de las Azores comience a sentirse en la provincia de Ourense, una vez asentadas las altas presiones poniendo un freno a las borrascas y lluvias que se mantendrán pero de manera más esporádica.