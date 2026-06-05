La previsión del tiempo: lluvias y sol durante el fin de semana en Ourense

La primera semana de junio comenzó con la PAU, que no estuvo exenta de polémica, pero con cielos mayormente despejados combinados con algunas precipitaciones aisladas a lo largo de los últimos días.

Este fin de semana en la provincia de Ourense se espera que puedan caer las últimas lluvias antes de disfrutar de unos días con cielos despejados, temperaturas estables y como un escenario ideal para realizar actividades al aire libre.

Viernes 5, lluvias para cerrar el día

Este viernes 5 de junio se espera que las lluvias tomen protagonismo en la últimas horas del día que pueden alargarse durante la madrugada del sábado. El día comienza con temperaturas estables y cielos despejados que a lo largo de la jornada pueden ser más nublados, elevando la posibilidad de lluvia hacia los últimas horas del día.

Precipitaciones leves que cierran una semana con algunas precipitaciones aisladas. Las temperaturas van a rozar los 25 grados.

Sábado 6, cielos despejados para disfrutar del día

Tras las posibles precipitaciones de las últimas horas del viernes, el sábado va a estar protagonizado por los cielos claros y despejados.

Los termómetros van a llegar a temperaturas superiores a los 25º pero sin superar los 30º en gran parte de la provincia. En cuanto a las mínimas se mantienen en rangos normales para esta época del año.

Actividades al aire libre como la carrera Correndo Por Ourense que se celebra en el centro va a contar con una gran meteorología para que los runners disfruten del recorrido sin que el calor haga mella en sus cuerpos.

Otros que se van a ver beneficiados por el buen clima, son los rockeros y amantes de la música que acudan al Ou Yeah ! que arranca su segunda edición en Expourense con el concierto de Loquillo, Kitty, Daisy & Lewis y The Rapants.

Domingo 7, Ourense supera los 30º

El buen tiempo va a seguir durante varios días en la provincia. Los cielos despejados estables van a provocar una ligera subida en las temperaturas durante el domingo 7 de junio donde el mercurio puede superar los 30º en algunos puntos.

Por el contrario, se va a experimentar un ligero descenso en las temperaturas mínimas. El día puede arrancar con los termómetros marcando 10º.

A lo largo del día se va a mantener la estabilidad climática donde el calor va a ser mayor, pero sin llegar a ser sofocante como en los últimos días de mayo, favoreciendo las actividades al aire libre, manga corta y gafas de sol.