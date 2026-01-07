Previsión del tiempo en Ourense: Francis deja paso a la borrasca Goretti, que llega con viento y lluvia a partir del jueves

La borrasca Goretti llega a partir de este jueves con un temporal marítimo que llenará de viento y lluvia el norte de España durante los próximos días, sustituyendo a la borrasca Francis que ha dejado temperaturas muy bajas en Ourense.

Esta nueva borrasca anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) será la séptima que llega a la península en las últimas semanas.

Goretti nombrada por el servicio meteorológico francés experimentará una ciclogénesis explosiva pero su incidencia será mayor en la Europa Occidental que en la península.

Goretti en Ourense

La nueva borrasca llega a Ourense con temperaturas entre los 8º grados y los 14º que acompañarán a las lluvias que comenzarán a partir del jueves por la tarde y alargándose durante gran parte del fin de semana.

Estas lluvias podrían prolongarse incluso durante la próxima semana llenando la provincia de agua y bajas temperaturas.

A partir del domingo las temperaturas también irán en descenso alcanzando mínimas de 4º a partir del próximo martes.

La cota de nieve se situará en la provincia a partir de los 1800 metros