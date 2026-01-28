Previsión del tiempo en Ourense para este jueves: una jornada de fuerte viento y con frecuente lluvia

Para este jueves, 29 de enero, en Ourense se espera un día invernal con cielos mayoritariamente nubosos y posibilidad de chubascos dispersos, especialmente por la tarde y el final del día. Según los modelos meteorológicos de meteogalicia las temperaturas se situarán entre 9 °C las mínimas y a 14 °C las máximas.

Se espera un cielo nuboso con lluvia ligera y con alta probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada. El viento aunque moderado en la mañana aumentará en la tarde y tendrá en aviso amarillo toda Galicia. La cota de nieve se situará sobre los 1400 metros en la provincia sobre todo ubicada en la zona de A Veiga.

En la Comunidad en su conjunto, la tendencia será de tiempo inestable con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, más marcada en zonas del interior y occidentales. Con precipitaciones frecuentes en buena parte de la región, con chubascos intermitentes durante el día. Las temperaturas serán frías, propias del invierno, aunque sin grandes cambios respecto a días precedentes. El viento será particularmente fuerte en áreas expuestas al Atlántico.

A nivel nacional, España sigue bajo la influencia de la borrasca Kristin que continúa con un patrón invernal: lluvia y viento en gran parte del país, pero con mejoría progresiva hacia el fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa que este episodio de mal tiempo comenzará a remitir a partir del viernes 30, con una mejora más notoria hacia el domingo 1 de febrero.