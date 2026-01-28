Previsión del tiempo en Ourense para este jueves: una jornada de fuerte viento y con frecuente lluvia
MALAS CONDICIONES
Ourense vive este jueves 29 de enero una jornada marcada por el tiempo adverso, con frecuente lluvia y fuerte viento como protagonistas, en un día invernal que condiciona la actividad en buena parte de la provincia.
Para este jueves, 29 de enero, en Ourense se espera un día invernal con cielos mayoritariamente nubosos y posibilidad de chubascos dispersos, especialmente por la tarde y el final del día. Según los modelos meteorológicos de meteogalicia las temperaturas se situarán entre 9 °C las mínimas y a 14 °C las máximas.
Se espera un cielo nuboso con lluvia ligera y con alta probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada. El viento aunque moderado en la mañana aumentará en la tarde y tendrá en aviso amarillo toda Galicia. La cota de nieve se situará sobre los 1400 metros en la provincia sobre todo ubicada en la zona de A Veiga.
En la Comunidad en su conjunto, la tendencia será de tiempo inestable con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, más marcada en zonas del interior y occidentales. Con precipitaciones frecuentes en buena parte de la región, con chubascos intermitentes durante el día. Las temperaturas serán frías, propias del invierno, aunque sin grandes cambios respecto a días precedentes. El viento será particularmente fuerte en áreas expuestas al Atlántico.
A nivel nacional, España sigue bajo la influencia de la borrasca Kristin que continúa con un patrón invernal: lluvia y viento en gran parte del país, pero con mejoría progresiva hacia el fin de semana.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa que este episodio de mal tiempo comenzará a remitir a partir del viernes 30, con una mejora más notoria hacia el domingo 1 de febrero.
