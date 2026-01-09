Previsión del tiempo en Ourense: Un fin de semana de lluvia y mucho viento

Este fin de semana en Ourense el tiempo está marcado por cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, acompañados de brumas y nieblas dispersas, especialmente en zonas altas y en el interior durante primeras y últimas horas del día.

Se esperan lluvias y chubascos, más persistentes en el interior de Pontevedra y, en general, a lo largo del litoral atlántico, donde pueden ser continuados e incluso intensos. En el resto de Galicia, las precipitaciones serán más débiles y dispersas, aunque constantes en momentos del día.

La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros, con heladas débiles en las cumbres de Lugo y alguna también en Ourense. Estas cotas de nieve ponen en alerta amarilla las montañas de Lugo y el viento pone de igual manera en alerta amarilla la costa norte de Galicia.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en la mitad norte, mientras que se mantendrán sin cambios en el sur; las máximas tenderán a bajar ligeramente, salvo en algunos momentos puntuales donde podrían estabilizarse o ascender, según el avance de los frentes. El viento soplará de oeste y noroeste, de flojo a moderado en el interior, moderado en el litoral occidental y más intenso en el litoral septentrional. A partir de la tarde, el viento podrá reforzarse en la costa. No se descartan rachas muy fuertes en zonas altas y áreas expuestas del litoral, especialmente durante las últimas horas del día.

Manzaneda permanece abierta pero con limitaciones

La Estación de Montaña de Manzaneda difundió en redes sociales que la nieve durante la jornada del viernes fue débil y que de cara al fin de semana “no contamos con espesores suficientes para garantizar la apertura para la práctica del esquí”.

Aunque la Estación confirmó que permanecerán abiertos para “uso turístico" y de haber algún cambio en las condiciones meteorológicas lo comunicarán de inmediato.

Una víctima fatal

La borrasca Goretti a su paso por el territorio peninsular se salda con la muerte de una persona en San Sebastián. Los equipos de emergencia rescataron el cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad que había caído al río Urumea pasadas las once de la mañana. El accidente fatal ocurrió este viernes en la zona del puente del Kursaal de San Sebastián.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento donostiarra, sobre las 11:10 horas se recibió el aviso de que una persona "de avanzada edad" había caído al río en la zona del puente del Kursaal, entre la desembocadura del Urumea y el mar. Sobre las 12.30 horas la Ertzaintza y los Bomberos consiguieron rescatar el cuerpo sin vida.