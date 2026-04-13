La previsión del tiempo para la semana en Ourense: cielos despejados y subida de las temperaturas

Tras un fin de semana que vivió en descenso drástico en las temperaturas, y que hicieron que algunos puntos de la provincia de Ourense marcaran las temperaturas más bajas de España, regresa el buen tiempo.

La semana comienza con las últimas precipitaciones a causa de la presencia de las borrascas pero estas irán desapareciendo en los próximos días dando lugar a cielos despejados.

Martes 14 de abril

El día comenzará con una ligera subida en las temperaturas máximas que rondarán los 20º y la estabilidad climática se hará presente.

Existe una mínima posibilidad de que haya precipitaciones que desaparecerán a lo largo de la semana. Las mínimas se mantendrán estables a lo largo de la semana rondando los 10º. Algunas rachas de viento podrán hacerse presentes en este día que ayudarán a la aparición de cielos despejados para el resto de la semana.

Miércoles 15 de abril

La posibilidad de precipitaciones es mínima a partir de este día que verá como el mercurio subirá y va a superar los 20º, una tendencia que seguirá al alza durante los siguientes días de la semana. La estabilidad meteorológica se hará presente con cielos despejados que sirven de antesala a unos días soleados.

Jueves 16 de abril

El día comenzará con ciertos bancos de niebla en la provincia que irán desapareciendo con el paso de las horas. Las temperaturas seguirán en ascenso logrando rozar los 25º , algo que continuará provocando que el fin de semana pueda estar dominado por el sol y las altas temperaturas.