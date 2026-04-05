Regresan las lluvias a Ourense tras la Semana Santa, la previsión del tiempo

La lluvia obliga a sacar los paraguas durante la semana.

Tras una Semana Santa dominada por el sol y buen tiempo, toca retomar el paraguas en Ourense. Las lluvias vuelven esta semana a la provincia.

Las bajas presiones llegan para traer precipitaciones y un descenso en las temperaturas para los primeros días de la semana. Esta situación será constante durante la primera mitad de semana.

Lunes con altas temperaturas

La semana comienza con el calor manteniéndose durante gran parte del día. Las máximas podrían alcanzar los 30º en algunos puntos de la provincia. Una situación que se ha repetido durante la Semana Santa , donde Ourense marcó las máximas de Galicia.

Con el paso de las horas las temperaturas van a descender y la posibilidad de lluvia aumenta a partir de las primeras horas de la noche. El riesgo de incendio en la provincia continúa siendo elevado.

Las mínimas se espera ronden los 10º en la mañana para ir aumentando a lo largo del día.

Martes con descenso en las máximas y llega lluvia

El martes va a experimentar un descenso en las máximas. Este día el termómetro se va a situar entre los 9º y 17º de máxima. La presencia de lluvias seguirá constante durante todo el día desde las primeras horas del día.

Esto va a provocar que el riesgo de incendio en la provincia sea menor al registrarse una menor temperatura y el regreso de las lluvias. En algunos puntos estas pueden llegar acompañadas de fuertes rachas de viento.

Miércoles donde continúan las lluvias

Este día va a tener temperaturas similares a las del martes. Situadas entre los 10º de mínima y los 24º como máxima.

Las lluvias se vuelven a hacer presentes este día antes de la llegada de las altas presiones en la segunda mitad de semana. Las rachas de viento desaparecen para dejar cielos en calma cargados de agua.

Con el paso de las horas las precipitaciones van a ir disminuyendo provocando que la segunda parte de la semana pueda disfrutar de cielos despejados sin lluvia.