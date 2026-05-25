❌ ✅ Encuesta| ¿Estás de acuerdo con las opiniones del papa León XIV sobre la inteligencia artificial?

El Papa León XIV saluda durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 4 de marzo de 2026.

Magnifica Humanitas es la primera encíclica que León XIV publica como papa. En ella aborda la relación entre la inteligencia artificial y el ser humano desde un punto de vista humanista. Pide cautela en su implementación o no basar decisiones éticas y bélicas en ella.

El papa León XIV presentó este lunes 25 de mayo su primera encíclica. “Magnifica Humanitas” aborda la relación entre la inteligencia artificial y la humanidad. El papa compartió esto en una rueda de prensa.

En la encíclica destaca que debe haber una ralentización en la adopción de esta tecnología en la vida diaria y que el acceso a ella debe ser universal sin estar en manos de unos pocos. Además, pidió no comparar la conciencia humana con la inteligencia artificial porque esta no tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal ni puede sentir alegría, tristeza, etc.

Para León XIV esta encíclica no es ir en contra de la inteligencia artificial sino poner en valor el humanismo frente a la tecnología.

¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con las opiniones del papa León XIV sobre la inteligencia artificial?