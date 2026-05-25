Consulta “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica del papa León XIV

El Papa León XIV presentó su primera encíclica, titulada "Magnifica Humanitas", publicada este lunes 25 de mayo de 2026 y que aborda la preservación de la humanidad en la era de la Inteligencia Artificial.

El texto, está fechado el 15 de mayo coincidiendo con el 135 aniversario de "Rerum Novarum", encíclica de León XIII sobre la Revolución Industrial que fija la doctrina social de la Iglesia.

Aquí puedes consultar el texto íntegro de la encíclica "Magnifica Humanitas" del papa León XIV

Estos son los mensajes más destacados de la encíclica:

La Inteligencia Artificial y la conciencia

“No tienen una conciencia moral: no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias”.

El papá León XIV afirma que estas no viven una experiencia “ni conocen desde dentro lo que significa el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad”.

La Inteligencia Artificial no puede determinar guerras

No existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptada. No es lícito confiar a sistemas artificiales decisiones letales. Estas tecnologías deben estar sujetas a las restricciones éticas más rigurosas y al respeto de la dignidad humana”.

Marcar distancia en dilemas éticos con el usa de la Inteligencia Artificial.

No podemos considerar la IA como moralmente neutra. Confiarle a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas".

Límites a la IA mediante a la ralentización de su adopción.

"No basta con invocar genéricamente la ética; se necesitan marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios, una política que no renuncie a su tarea"

Además, apunta que "pedir prudencia, controles rigurosos" y "una ralentización en la adopción de la IA no significa estar en contra del progreso".

Acceso universal a la IA

“La propiedad de los datos no puede confiarse solo al sector privado, sino que debe reglamentarse".

Protección de los puestos de trabajo

Toda introducción de automatización y de IA debería ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, de recualificación y de participación de los trabajadores.

Promover la protección de datos

La recopilación masiva de datos y el uso de sistemas algorítmicos puede acabar por socavar la libertad y discriminar a los más vulnerables. Por ello, exijo normas claras, transparencia, vías de recurso y límites proporcionados al uso de tecnologías invasivas.