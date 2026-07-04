❌ ✅ Encuesta | Ante las altas temperaturas y sus efectos, ¿conoces cómo actuar en un golpe de calor?

La exposición prolongada al sol y altas temperaturas o la falta de hidratación pueden provocar golpes de calor. Los ourensanos enfrentan una nueva ola de calor donde la prevención e hidratación son muy importantes, las piscinas y ríos de la provincia son los principales aliados en estos días de intenso calor.

La provincia de Ourense se encuentra en una ola de calor que lleva a los termómetros a marcar temperaturas superiores a los 35º y donde es más que necesario estar preparado e hidratado para aguantar las altas temperaturas.

Las piscinas y ríos de la provincia acogen a centenares de ourensanos que buscan refrescarse y combatir las altas temperaturas con el agua como aliado. Otros optan por refugiarse a la sombra si tienen que salir en las horas centrales del día.

Uno de los peligros de tan altas temperaturas en la provincia es la posibilidad de sufrir un golpe de calor debido a la falta de hidratación o una exposición prolongada al sol, por eso es importante mantenerse hidratado y protegido.

Muchas veces la hidratación y la prevención no es suficiente, produciéndose golpes de calor.

¿Y tú? ¿conoces cómo actuar en un golpe de calor?