Galería | Los ourensanos combaten las altas temperaturas y el calor con sombras, piscinas y ríos

Las altas temperaturas y el calor van a estar presentes en Ourense durante varios días. La provincia atraviesa una ola de calor y los ourensanos buscan los mejores lugares para disfrutar de los días soleados pero con posibilidad de refrescarse y combatir el calor. Piscinas o ríos son los lugares más concurridos.

La provincia de Ourense vive un fin de semana en plena ola de calor. Los termómetros marcan temperaturas por encima de los 35º y los ourensanos buscan donde combatir el calor. La mayoría opta por lugares al aire libre y donde refrescarse.

Las piscinas o los ríos de Ourense son los lugares más concurridos en estos días por los ourensanos para paliar el calor y las altas temperaturas con chapuzones para refrescarse y evitar los golpes de calor.

Otros optan por buscar la sombra mientras se encuentran fuera de sus hogares paseando por la ciudad. La hidratación y protección es fundamental, en estos días donde el mercurio seguirá marcando temperaturas elevadas, para evitar incidencias.