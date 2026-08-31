❌ ✅ Encuesta | Para cenar en los Vinos de Ourense, ¿prefieres los locales de siempre u optas por nueva gastronomía?

La zona de Vinos de Ourense contiene más de 200 locales entre bares, cafeterías y restaurantes. Es el centro de la vida nocturna y de ocio de la ciudad. Ofrece a los visitantes una amplia variedad de opciones desde platos tradicionales como la oreja o el bocadillo de jamón del Fuentefría a las pizzas o la nueva gastronomía.

Tomar una cerveza también es posible en lugares como el Café París o bien optar por los cócteles de algun local en la Plaza Mayor. Muchas son las opciones que se ofrecen y por eso queremos conocer más de tus hábitos de consumo.

¿Cuando sales a los vinos en qué locales realizas el gasto?