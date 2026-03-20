❌ ✅ Encuesta | ¿Considera suficientes las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio?

El Gobierno de España aprobó hasta 80 medidas que tienen como objetivo ayudar a hogares y empresas a hacer frente a los efectos provocados por el conflicto de Oriente Medio

Con el objetivo de paliar los efectos provocados por la guerra en Oriente Medio, el Gobierno de España ha aprobado un paquete económico de 5.000 millones de euros que incluye hasta ochenta medidas.

Esta batería de apoyo al ciudadano y empreas se enfocan en abaratar la energía, reducir el coste de los carburantes y reforzar el escudo social. Entre ellas destaca la reducción del IVA de la electricidad y los carburantes del 21% al 10%, ya sea la gasolina o el diésel.

¿Y usted? ¿Considera suficientes las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio?