Sánchez anuncia un plan de 5.000 millones de euros para paliar la subida de precios por la guerra en Irán

El Gobierno de España ha aprobado un paquete económico de 5.000 millones de euros para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. El plan, presentado por el presidente Pedro Sánchez, incluye 80 medidas destinadas a abaratar la energía, reducir el coste de los carburantes y reforzar el escudo social.

El Consejo de Ministros extraordinario comenzó con más de dos horas de retraso debido a discrepancias entre los socios de coalición, especialmente sobre vivienda. Tras negociaciones directas entre Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, se acordó dividir el paquete en dos decretos ley: uno con rebajas fiscales y medidas energéticas, y otro con la congelación de los precios de alquiler, pendiente de debate parlamentario.

Principales medidas anticrisis

Entre las iniciativas destacadas, el plan incluye la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10%, la bajada del impuesto especial eléctrico y la suspensión temporal del tributo a la producción energética. También se aplicará un IVA reducido del 10% a la gasolina y el diésel, lo que permitirá ahorrar hasta 30 céntimos por litro. Además, se congelará el precio del butano y el propano, y se reducirá al 10% el IVA del gas natural, pellets y leña.

El plan protege a los más vulnerables con la prórroga del bono social eléctrico y térmico y la prohibición de cortes de suministros básicos. Para empresas, se contemplan bonificaciones en peajes eléctricos y ayudas directas al combustible para transporte, agricultura y pesca, además de prohibir despidos por causas económicas a quienes reciban ayudas públicas.

Las medidas beneficiarán a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas, entrarán en vigor tras su publicación en el BOE y se votarán en el Congreso el 26 de marzo. Sánchez advirtió sobre la incertidumbre del conflicto en Oriente Medio y defendió que España estará mejor preparada con este “escudo social y económico”.

Vuelve a ver la rueda de prensa de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros extraordinario: