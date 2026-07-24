ATRACCIÓN DE TURISTAS
❌ ✅ Encuesta | ¿Cuál consideras el principal atractivo turístico de Ourense?
ATRACCIÓN DE TURISTAS
En el primer semestre del año, la provincia de Ourense registró un aumento del 6,9% en las pernoctaciones hoteleras. Una situación que elevó a más de 300.000 las noches de hotel que los turistas estuvieron entre enero y junio disfrutando de la provincia. Una de las causas de este aumento de turismo en la provincia es la mayor llegada de turistas extranjeros a la provincia.
Factores como el turismo termal, la inmensa gastronomía ourensana desde restaurantes de gran prestigio o grandes vinos que conquistan los paladares más exquisitos. Sin olvidar los monumentos presentes en la provincia como la Catedral.
¿Y tú ? ¿Cuál consideras el principal atractivo turístico de Ourense?
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