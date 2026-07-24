❌ ✅ Encuesta | ¿Cuál consideras el principal atractivo turístico de Ourense?

Desde termas hasta gastronomía, algunos de los atractivos turísticos de la provinicia de Ourense.

Las termas y termalismo, la gran gastronomía de la provincia que cuenta con cocineros de gran prestigio y otros activos hacen que la provincia de Ourense haya aumentado en más de 6% la presencia de turistas durante los primeros seis meses del año

En el primer semestre del año, la provincia de Ourense registró un aumento del 6,9% en las pernoctaciones hoteleras. Una situación que elevó a más de 300.000 las noches de hotel que los turistas estuvieron entre enero y junio disfrutando de la provincia. Una de las causas de este aumento de turismo en la provincia es la mayor llegada de turistas extranjeros a la provincia.

Factores como el turismo termal, la inmensa gastronomía ourensana desde restaurantes de gran prestigio o grandes vinos que conquistan los paladares más exquisitos. Sin olvidar los monumentos presentes en la provincia como la Catedral.

¿Y tú ? ¿Cuál consideras el principal atractivo turístico de Ourense?