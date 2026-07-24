❌ ✅ Encuesta | ¿Cuál consideras el principal atractivo turístico de Ourense?

ATRACCIÓN DE TURISTAS

Las termas y termalismo, la gran gastronomía de la provincia que cuenta con cocineros de gran prestigio y otros activos hacen que la provincia de Ourense haya aumentado en más de 6% la presencia de turistas durante los primeros seis meses del año

Desde termas hasta gastronomía, algunos de los atractivos turísticos de la provinicia de Ourense.
Desde termas hasta gastronomía, algunos de los atractivos turísticos de la provinicia de Ourense. | La Región
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Publicado: 24 jul 2026 - 19:27 Actualizado: 24 jul 2026 - 19:29

En el primer semestre del año, la provincia de Ourense registró un aumento del 6,9% en las pernoctaciones hoteleras. Una situación que elevó a más de 300.000 las noches de hotel que los turistas estuvieron entre enero y junio disfrutando de la provincia. Una de las causas de este aumento de turismo en la provincia es la mayor llegada de turistas extranjeros a la provincia.

Factores como el turismo termal, la inmensa gastronomía ourensana desde restaurantes de gran prestigio o grandes vinos que conquistan los paladares más exquisitos. Sin olvidar los monumentos presentes en la provincia como la Catedral.

¿Y tú ? ¿Cuál consideras el principal atractivo turístico de Ourense?

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