❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que las autoridades protegen los ríos de la provincia?

Los ríos que atraviesan la provincia tienen en sus cauces desde peces muertos hasta basura flotando. Una situación que cada vez se repite con más frecuencia en todo Ourense y que nos hace preguntarnos si se están cuidando como es debido

En las últimas semanas se ha vuelto cada vez más habitual una imagen en la provincia. La de los ríos que la atraviesan llenos de peces muertos, suciedad y hasta ventiladores flotando por su cauce.

Las denuncias de los ourensanos son frecuentes ante una situación que deja una mala imagen de Ourense a la vez que faltan medidas ante un daño medioambiental como del que son víctimas los ríos que fluyen por Ourense.

Esta situación hace pensar cuales son las medidas que se deben adaptar para su protección y si las llevadas a cabo por las autoridades son suficientes para evitar un mayor daño ecológico.

¿Y tú? ¿Crees que las autoridades protegen los ríos de la provincia?