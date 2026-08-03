ALERTA MEDIOAMBIENTAL
Preocupación en el Regato dos Muíños por los peces muertos
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Los paseantes que ayer decidieron ir a dar una vuelta dominical por el entorno del Regato dos Muíños, en el límite entre Barbadás y Ourense, quedaron preocupados tras observar el agua. En el caudal había flotando numerosos peces muertos acompañados de numerosas manchas blancas en lo que apunta a ser un nuevo vertido en una zona ya muy castigada por este problema medioambiental.
Hace menos de un mes, a mediados de julio, esta alarmante estampa ya se podía observar en otra de las zonas que comprende este regato, a la altura del instituto Luis Vives. Numerosos peces muertos emergían entre las hojas, aunque en esa ocasión no se atisbaba ninguna sustancia en el agua que perturbase la supervivencia de estos animales.
Tras ese episodio a mediado de julio podría estar la merma en el caudal del agua y las altas temperaturas que trae consigo el verano. Expertos medioambientales explicaban que estas circunstancias forman un caldo de cultivo que provoca una falta de oxígeno en el agua que agota la vida de los peces. A diferencia de lo ocurrido entonces, las manchas que tiñen ahora las aguas parece apuntar a que un vertido está detrás de estas muertes.
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