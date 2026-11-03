❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que la dimisión de Óscar Puente es suficiente?

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la comparecencia en la que anunció su dimisión en la tarde de este martes.

El ministro de Transportes Óscar Puente anunció su dimisión tras cuatro horas de comparecencia en el Congreso por los dos accidentes ferroviarios que han dejado 114 muertos y renunció también a concurrir a las elecciones del 29 de noviembre. Su salida reabre el debate sobre las responsabilidades políticas de la tragedia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado su dimisión después de comparecer durante cuatro horas en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los dos accidentes ferroviarios que han dejado un total de 114 personas fallecidas.

Puente aseguró que un ministro de Transportes no puede continuar en el cargo tras dos siniestros de esta gravedad en menos de un año y resumió su decisión con una frase: "La culpa no puede morir sola". Además, renunció a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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Su salida abre el debate sobre las responsabilidades políticas derivadas de las tragedias ferroviarias.

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