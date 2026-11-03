RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que la dimisión de Óscar Puente es suficiente?
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado su dimisión después de comparecer durante cuatro horas en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los dos accidentes ferroviarios que han dejado un total de 114 personas fallecidas.
Puente aseguró que un ministro de Transportes no puede continuar en el cargo tras dos siniestros de esta gravedad en menos de un año y resumió su decisión con una frase: "La culpa no puede morir sola". Además, renunció a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Su salida abre el debate sobre las responsabilidades políticas derivadas de las tragedias ferroviarias.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que la dimisión de Óscar Puente es suficiente?
MINISTRO DE TRANSPORTES
❌ ✅ Encuesta | ¿Debería dimitir o permanecer en el cargo Óscar Puente ?
Lo último
AHORA SÍ HABLA DE PUENTE
Sánchez respalda a Puente por "dar la cara" y dimitir "por las víctimas": "Dignifica nuestro país"
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 4 de noviembre
INVESTIGACIÓN POLICIAL
El juez reclama identificar al autor de las joyas de Zapatero
"LA CULPA NO PUEDE MORIR SOLA"
Óscar Puente dimite tras 4 horas de comparecencia sobre su gestión y dos accidentes ferroviarios que suman 114 muertos