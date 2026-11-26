Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) protagonizaron este jueves un intenso debate electoral a cuatro a escasos días de las elecciones generales del 29-N. La vivienda, la economía, los servicios públicos, la corrupción y la inmigración centraron buena parte de un encuentro marcado por los reproches cruzados y los momentos de tensión.

Los cuatro candidatos defendieron sus propuestas, confrontaron sus modelos de país y aprovecharon el minuto de oro para lanzar un último llamamiento a los electores. Ahora es tu turno: ¿quién crees que ha ganado el debate electoral?