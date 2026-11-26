Paso por encima de corrupciones, mentiras, chalaneos, amnistías a precio de saldo y ocupación totalitaria de empresas e instituciones del Estado. Incluso puedo creerme que este ciudadano -asombro de España y de Europa- es tan laico, tan laico, que jamás visitará una sinagoga, una mezquita, una pagoda, una estupa, una iglesia católica, ortodoxa o protestante. Pero no puedo pasar por alto una acción vergonzosa y bellaca, perjudicial para todos los ciudadanos españoles, sean de izquierdas o de derechas, y es ese empeño permanente de dividir a la sociedad en dos partes maniqueas -la buena y la mala- intentando sepultar la Transición y volviendo al vocabulario vigente en las vísperas de la guerra civil de 1936, con el prólogo -en febrero de ese mismo año- de un pucherazo en las elecciones generales llevado a cabo por el Frente Popular, y que sirvió de mecha para una guerra civil en la que matarse entre hermanos dejó de ser una metáfora para convertirse en una realidad.

Hoy, el porcentaje de clase media ha enflaquecido y la convivencia ideológica se ha convertido en una serie de corrales de partidos políticos

Nací en la posguerra, viví la dictadura, conocí las etapas duras y el ablandamiento de la mano de un desarrollo económico imparable que creó una amplia clase media, base fundamental y necesaria para poder hacer el cambio político.

Hoy, el porcentaje de clase media ha enflaquecido y la convivencia ideológica se ha convertido en una serie de corrales de partidos políticos, en lo alto de cuyas tapias ponen cristales de botellas rotas para que nadie pueda saltar al interior sin lastimarse.

Paso por alto que su familia y sus amigos se metan en tantos líos y sea capaz de convivir con colaboradores íntimos durante muchos años sin advertir que eran unos canallas. Pero es imperdonable que intente cargarse la Transición y su Ley de Amnistía, que hizo posible que Simón Sánchez Montero (más de 20 años de cárcel en la dictadura) se diera la mano con Manuel Fraga Iribarne (igual número de años ministro de Franco), o que Adolfo Suárez, que venía del régimen franquista, se reuniera con Santiago Carrillo. No le perdono que esa Ley de la Memoria, más sectaria e histérica que histórica, intente recrear un Frente Popular que no fue un ejemplo de honestidad.

Los muros en la Edad Media fueron inexpugnables hasta que vino la artillería. Y necesitamos la artillería de la concordia para derribar ese muro interesado y volver a convivir en el jardín de todos, en España, en una democracia donde los egoístas, los soberbios y los deshonestos sean rechazados en las urnas.