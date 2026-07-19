❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que hay más bajas fraudulentas o trabajadores enfermos activos?

La media de las bajas laborales en Ourense supera los 77 días, según los datos oficiales de la Estadística de Incapacidad Laboral (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El absentismo laboral es un problema serio y preocupa a la patronal. Los empresarios denuncian un volumen insostenible de bajas infundadas o alargadas en el tiempo de forma injustificada que afectan directamente a la productividad. La provincia Ourense registra las bajas laborales más largas de Galicia, con una duración media de 77,7 días, y el coste supera ya los 21 millones de euros en solo cuatro meses.

Por otro lado, el mejorable control de las bajas debe convivir con el derecho a acogerse a ella para aquellos trabajadores que están enfermos, en los casos contemplados por la ley. En este sentido, se dan situaciones en las que el trabajador continúa aistiendo a su trabajo y tiene miedo a solicitar una baja por enfermedad que pueda desembocar en despido, en menos ingresos o en la no progresión laboral.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que es más frecuente el fraude en bajas falsas por enfermedad o más trabajadores activos con dolores o enfermos?