La media de las bajas laborales en Ourense supera ya los 77 días

Los cada vez más encendidos debates sobre el absentismo laboral y su impacto en la productividad están a la orden del día. Sin embargo, en Ourense las cifras demuestran que el verdadero problema no es cuánta gente cae enferma, sino cuánto tiempo pasa fuera de su puesto de trabajo. Los últimos datos oficiales del primer cuatrimestre de 2026 confirman que las bajas no solo duplican la media nacional, sino que ya son más largas y costosas que el año pasado.

El indicador más preocupante que arroja la comparativa entre periodos es la duración media de los procesos finalizados. Durante todo el año 2025, los trabajadores ourensanos que recibieron el alta médica habían permanecido fuera de su puesto una media de 68,35 días. Sin embargo, en el arranque de 2026, esta cifra se ha disparado hasta alcanzar los 77,68 días por baja, una marca que sitúa a Ourense en el sexto puesto de toda España entre las provincias con los procesos más largos, solo por detrás de Lugo (94,86 días), León (86,20 días), Pontevedra (82,52 días), Cáceres (82,41 días) y Badajoz (79,15 días). Esto supone un incremento de casi diez días de ausencia media por cada empleado enfermo en apenas unos meses de diferencia.

Esta prolongación de los tiempos de recuperación aleja aún más a Ourense de la realidad del resto del país. Mientras el promedio de duración en España se sitúa en 44,54 días en este inicio de 2026 (frente a los 42,29 días de 2025), en la provincia el tiempo medio de baja es un 74% superior a la media nacional.

Incidencia y duración de las bajas laborales en Ourense. | La Región

Una factura de 21 millones

Este estancamiento en los tiempos de curación alimenta la controversia económica por su impacto directo en las arcas públicas y en los costes de las empresas. Solo en el primer cuatrimestre de 2026, la factura derivada de las prestaciones por incapacidad temporal gestionadas por las mutuas colaboradoras en Ourense ascendió a 21.423.157,77 euros.

Este desembolso millonario responde a que cada jornada que un empleado pasa de baja médica le cuesta al sistema un promedio de 40,80 euros. Con un ritmo de gasto que avanza a razón de más de 5,3 millones de euros al mes, el coste del absentismo por motivos de salud se consolida como uno de los principales lastres financieros para el tejido productivo de la provincia.

En cifras similares

La estadística demuestra que este escenario no responde a un repunte imprevisto en el número de trabajadores que caen enfermos. De enero a abril de 2026, la provincia registró 12.102 nuevos procesos de incapacidad temporal (unos 3.025 al mes, lo que supone 100 bajas diarias), un ritmo prácticamente calcado al de todo el año 2025, que cerró con 37.358 bajas (una media de 3.113 mensuales o 102 cada día). Esta estabilidad confirma que la frecuencia con la que enferma la población activa es equivalente, pero el factor diferencial radica en los tiempos de resolución que prolongan la duración de las altas médicas.

Esta ralentización se traduce en un lastre para el tejido empresarial. Al cierre de abril de 2026, Ourense mantenía 7.448 bajas activas de forma simultánea, una cifra cercana a los 7.742 casos con los que terminó el año anterior. Con 112.542 trabajadores protegidos, Ourense registra una prevalencia de 65,89 bajas por cada mil empleados, la décima cifra más alta de España. Este indicador mide la acumulación real: refleja que, en cualquier momento dado, casi 66 de cada mil trabajadores coinciden de baja simultáneamente, fijando un volumen constante de puestos desocupados en las empresas.