❌ ✅ Encuesta| ¿Crees que la masiva invasión de migrantes en Ceuta ha podido ser impulsada por el régimen marroquí?

Dos migrantes sobre las rocas observan los restos de zapatillas de los migrantes que cruzaron la frontera con España.

Ceuta está siendo sobrepasada por la masiva llega de migrantes desde Marruecos, una situación que llevó al Gobierno a desplegar al ejercito para controlar el flujo de personas y la frontera. Ante esto queremos conocer tu opinión sobre su detrás de esta crisis migratoria hay una influencia por parte del régimen marroquí

España vive una crisis migratoria debido a la invasión de migrantes marroquíes en Ceuta donde más de 50.000 cruzaron en inicio la frontera este pasado jueves.

Con el paso de las horas más de 20.000 han sido devueltos a Marruecos pero aún así el Gobierno mantiene desplegados en la ciudad española a los militares para controlar el flujo de personas.

Una situación que ha provocado que paísess como Italia o Francia establezcan ciertas medidas en sus fronteras para evitar la llegada masiva de migrantes. Ante esta situación queremos saber tu opinión

¿Y tú? ¿Crees que la masiva invasión de migrantes en Ceuta ha podido ser impulsada por el régimen marroquí?