Las frases de Pedro Sánchez en la comparecencia en Ceuta por la crisis: "Una violación de la integridad territorial"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Ceuta para analizar sobre el terreno la evolución de la crisis migratoria tras la entrada masiva de personas desde Marruecos. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha querido enviar un mensaje de firmeza y respaldo a los vecinos, garantizando el despliegue de todos los recursos del Estado para restablecer la normalidad y defender la integridad territorial.

Sobre el respaldo a los vecinos: "Decir a los ceutíes que toda España está con ellos y el Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta. Nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas".

Sobre la recuperación de la normalidad: "Colaboración y cooperación absoluta, y compromiso de volcar todos los recursos del Estado para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes".

Sobre la presencia de las instituciones: "El Estado está aquí. Defendemos la seguridad y la convivencia en Ceuta, como la defenderíamos en el perímetro de la M-30 en Madrid".

Sobre la gravedad de los hechos: "Lo sucedido ayer es una violación de la integridad territorial de España, que merece toda nuestra condena. Sin olvidar, aunque en menor dimensión, lo sufrido también en Melilla".

Sobre la seguridad ciudadana: "Además de cooperar con el Gobierno Autónomo de Ceuta, el Gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes y, por supuesto, también la convivencia en la ciudad".