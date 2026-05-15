NOROVIRUS Y HANTAVIRUS
❌ ✅ Encuesta | ¿Crees estar preparado para un nuevo confinamiento?
NOROVIRUS Y HANTAVIRUS
En las dos últimas semanas dos cruceros con pasajeros confinados por nuevos virus han pasado y atracado en España. El primero con 8 casos confirmados de hantavirus y más de un centenar de pasajeros que requirió de un procedimiento especial en Tenerife.
El segundo va a llegar a A Coruña este sábado con 1.600 pasajeros donde se detectó un brote de norovirus, un virus gastrointestinal, afecta a 80 personas del crucero.
La incertidumbre ante dos nuevos virus cerca de la Península Ibérica nos hace pensar si España está preparada para un nuevo confinamiento y si se cuentan con los protocolos necesarios para atender este tipo de emergencias sanitarias
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