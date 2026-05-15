❌ ✅ Encuesta | ¿Crees estar preparado para un nuevo confinamiento?

NOROVIRUS Y HANTAVIRUS

La aparición del hantavirus y norovirus ha provocado que la situación vivida con el coronavirus viniera a la cabeza de muchos. España se convirtió en el foco de la atención mediática con el desalojo del crucero con 8 pacientes con hantavirus y sus traslados a diversos hospitales. Nosotros queremos saber tu opinión ante esta situación

Mascarillas ante la epidemia de gripe.
Mascarillas ante la epidemia de gripe. | Jievani Weerasinghe

En las dos últimas semanas dos cruceros con pasajeros confinados por nuevos virus han pasado y atracado en España. El primero con 8 casos confirmados de hantavirus y más de un centenar de pasajeros que requirió de un procedimiento especial en Tenerife.

El segundo va a llegar a A Coruña este sábado con 1.600 pasajeros donde se detectó un brote de norovirus, un virus gastrointestinal, afecta a 80 personas del crucero.

La incertidumbre ante dos nuevos virus cerca de la Península Ibérica nos hace pensar si España está preparada para un nuevo confinamiento y si se cuentan con los protocolos necesarios para atender este tipo de emergencias sanitarias

¿Y tú? ¿Crees estar preparado para un nuevo confinamiento?

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