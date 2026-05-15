❌ ✅ Encuesta | ¿Crees estar preparado para un nuevo confinamiento?

En las dos últimas semanas dos cruceros con pasajeros confinados por nuevos virus han pasado y atracado en España. El primero con 8 casos confirmados de hantavirus y más de un centenar de pasajeros que requirió de un procedimiento especial en Tenerife.

El segundo va a llegar a A Coruña este sábado con 1.600 pasajeros donde se detectó un brote de norovirus, un virus gastrointestinal, afecta a 80 personas del crucero.

La incertidumbre ante dos nuevos virus cerca de la Península Ibérica nos hace pensar si España está preparada para un nuevo confinamiento y si se cuentan con los protocolos necesarios para atender este tipo de emergencias sanitarias

¿Y tú? ¿Crees estar preparado para un nuevo confinamiento?