❌✅ Encuesta | El debate sobre la prohibición del burka en España, ¿derechos de la mujer o inmigración e identidad?

El Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Vox para prohibir el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos. La iniciativa solo contó con el apoyo de Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, mientras que Coalición Canaria se abstuvo y el resto de la Cámara, incluido el PSOE y sus socios, votó en contra.

Durante el debate, formaciones como Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y Compromís acusaron a Vox de fomentar el odio y defendieron que prohibir el burka no mejorará la situación de las mujeres. La diputada de Vox Blanca Armario definió esta prenda como una “mazmorra textil y móvil” y sostuvo que el debate es necesario para preservar la identidad de la sociedad española.

Desde el PSOE, Andrea Fernández aseguró que la propuesta busca “desplegar islamofobia” más que proteger derechos. Por su parte, Ester Muñoz, del PP, defendió su tramitación en nombre de la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres.

Con este escenario político dividido, el debate vuelve a situarse en el centro de la conversación pública. ¿Se trata de una cuestión de derechos de las mujeres o de un debate vinculado a la inmigración y la identidad cultural?