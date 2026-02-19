Hiyab, chador, niqab y burka: las diferencias entre los velos del Islam

Infografía con diferencias entre los velos islámicos. El burka cubre por completo el cuerpo y el rostro e incorpora una rejilla a la altura de los ojos; el niqab también tapa el rostro, pero deja los ojos visibles. En cambio, el hiyab es un pañuelo que cubre el cabello y el cuello (a veces los hombros) y deja la cara descubierta, y el chador es un manto amplio que cubre el cuerpo de la cabeza a los pies sin ocultar el rostro

Los términos hiyab, chador, niqab y burka suelen utilizarse de forma indistinta en el debate público, pero hacen referencia a prendas distintas dentro del mundo musulmán. Aunque todas están relacionadas con la vestimenta femenina y el concepto de modestia en el islam, presentan diferencias claras en cuanto al grado de cobertura, origen geográfico y uso cultural.

Te contamos cuáles son las características propias de cada uno.

Hiyab

El hiyab es un pañuelo que cubre el cabello, el cuello y, en ocasiones, los hombros, pero deja el rostro completamente visible. Es la forma más extendida de velo islámico y se utiliza en numerosos países de mayoría musulmana y también en comunidades musulmanas de Europa y América.

Además de referirse a la prenda, el término puede aludir al principio general de modestia en la vestimenta dentro del islam.

Chador

El chador es una prenda tradicional asociada principalmente a Irán. Consiste en una amplia pieza de tela semicircular que cubre el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, pero no tapa el rostro.

A diferencia de otras prendas, el chador no suele llevar cierres ni mangas, y se sostiene con las manos o ajustado bajo el mentón. Es habitual en contextos religiosos y formales en Irán.

Niqab

El niqab cubre el cabello y el rostro, dejando únicamente una abertura para los ojos. Suele combinarse con una túnica larga que cubre el resto del cuerpo.

Es más frecuente en algunos países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, y está vinculado a interpretaciones conservadoras de la vestimenta femenina dentro del islam.

Burka

La burka es la prenda que ofrece mayor nivel de cobertura. Cubre completamente el cuerpo y el rostro, incluidos los ojos, que quedan tras una rejilla o malla de tela que permite ver sin mostrar el rostro.

Es tradicional en Afganistán y se hizo especialmente conocida a nivel internacional durante el régimen talibán.

Principales diferencias

La diferencia fundamental entre estas prendas radica en el grado de cobertura del rostro:

El hiyab cubre el cabello, pero no el rostro.

El chador cubre todo el cuerpo, pero deja la cara visible.

El niqab cubre el rostro y solo deja visibles los ojos.

La burka cubre completamente el cuerpo y el rostro, incluyendo los ojos mediante una rejilla.

El uso de una u otra prenda depende del contexto cultural, social y legal de cada país, así como de la decisión personal de cada mujer.