En Portada, Ourense in-comunicado

Dieciocho pasajeros, el maquinista y un bebé. No es un chiste, son los veinte ocupantes del tren Regional 12611 que cubría la ruta desde Ponferrada y Valdeorras, el cual se quedó sin electricidad en una parroquia lucense de descriptivo nombre: Montefurado. Una hora después fueron auxiliados por los servicios de Emergencias y la Guardia Civil. La estampa de este paisanaje, evacuado monte a través, parece de otro tiempo, pero ocurrió en la mañana del miércoles 18. Si viajar por tren entre Ourense y Lugo, o entre Ourense y Valdeorras, constituye una prueba de resistencia o fe, en el caso de la carretera súmenle la deficiente conexión con la España mesetaria.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿cómo es posible que cada día solo circulen dos trenes por sentido entre Ourense y Valdeorras?, ¿por qué no se han repuesto aún las 8 frecuencias entre ambas localidades que desaparecieron a raíz de la pandemia? Y en el caso de la red viaria: ¿qué carretera está en peor estado en estos momentos… la N-540 a Lugo, la N-120 a Valdeorras, la N-541 a Pontevedra o la A-52 a la Meseta?