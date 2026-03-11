❌ ✅ Encuesta | ¿Deberían prohibirse las páginas web de pornografía hasta que no garanticen la imposibilidad de acceso a menores?

El informe Enredados con las pantallas advierte de la exposición temprana a la pornografía, “un fenómeno generalizado”, ya que antes de los 16 años el 97,3% de los chicos y el 78,3% de las chicas la han buscado estas páginas.

Aldeas Infantiles SOS alerta en el informe Enredados con las pantallas de los riesgos digitales que afrontan menores y adolescentes, como pornografía, ciberacoso, discursos de odio y desinformación.

El informe advierte también de la exposición temprana a la pornografía, “un fenómeno generalizado”, ya que antes de los 16 años el 97,3% de los chicos y el 78,3% de las chicas la han buscado. Según el documento, estos contenidos, a menudo violentos o degradantes, “distorsionan” la construcción del deseo y de las expectativas afectivo-sexuales. Además, alerta del aumento del ciberacoso, que “puede estar afectando ya a uno de cada cinco adolescentes”, con consecuencias para la salud mental, desde ansiedad y aislamiento hasta un aumento de la ideación suicida.

